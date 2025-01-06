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Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ve Gençlerbirliği Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ve Gençlerbirliği Berabere Kaldı
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Sakaryaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, Gençlerbirliği ile oynadıkları 0-0'lık maç sonrası açıklamalarda bulundu. Zemin sorununa dikkat çeken Bakkal, daha üretken olabileceklerini söyledi. Gençlerbirliği teknik direktörü Hüseyin Eroğlu ise puanla döndükleri için memnun olduklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Sakaryaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "Pozisyon vermeden maçı bitirdik ama daha üretken olabilirdik." dedi.

Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında zemin nedeniyle iki takımın da istediğini yapamadığını söyledi.

Karşılaşmanın ilk devresinin dengeli geçtiğini anlatan Bakkal, "İkinci devre oyunun üstünlüğü bizdeydi. Ceza sahasına 14 kez girdik, net 1-2 pozisyonumuz var. Sahamız iki takımı da engelledi. Mücadeleden memnunum. Pozisyon vermeden maçı bitirdik ama daha üretken olabilirdik. Atanın galip geleceği bir maçtı, berabere bitti. Yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği cephesi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, deplasmandan puanla döndükleri için memnun olduklarını dile getirdi.

Oyunda istedikleri seviyelere kısa sürede çıkmanın kolay olmadığını vurgulayan Eroğlu, "Bugün savunma anlamında iyi durduk, rakibe alan bırakmadık. Rakibin ön taraftaki etkili oyuncularının getirdiği toplarla hafta içi çalıştığımız alanları iyi kapattık. İlk yarı bir pozisyon verdik. Yakaladığımız geçiş hücumunda iyi pas verebilsek belki skoru lehimize çevirebilirdik." diye konuştu.

Stat zemininin ağır ve oynamaya müsait olmadığına değinen Eroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor ki hedeflediğimiz tırmanışı yapalım. Maçta ön bölgede topun bizde kalmamasından dolayı zaman zaman rakibin baskısını hissettik. Topa daha çok sahip olmamız gerekiyor, hücum üretkenliğini daha da artırmalıyız."

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Spor
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