Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor-Boluspor Maçı Sonrası Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Sakaryaspor- Boluspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Sakaryaspor sahasında karşılaştığı Boluspor'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak konuşmaya başlayan ve yayıncı kuruluşun maç sonu flaş röportajı iptal ettiği için sitemde bulunan Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Yayıncı kuruluş normal röportajı iptal etmiş, biz onlara göre hareket edecek değiliz. O zaman biz de istediğimiz zaman çıkmayalım. O zaman da bize ceza kesiliyor. Ama yayıncı kuruluş istemiyormuş, röportaj iptal olmuş böyle bir şey yok. Biz galip geldik, bizi konuşturmuyorlar" dedi.

"Oyunun başından sonuna kadar hakimi bizdik"

Mustafa Er, maçla ilgili değerlendirmesinde ise, "Maça gelecek olursak; oyunun başından sonuna kadar hakimi bizdik, çok daha farklı da kazanabilirdik. Çok iyi bir gidişatımız var. Aslında 4 haftadır iyi oynuyoruz. İlk iki hafta maalesef hak etiğimiz puanları alamadık. Oyuncularımız ile birlikte bunu çok iyi analiz ettik, biz hep şuna inanıyoruz; kazanırken iyi, kaybettiğimizde başarısız değiliz. Oyuna böyle bakıyoruz, oyunda, takım halinde neler yapıyoruz. Çünkü oyunumuz gelişiyor. Her geçen hafta oyuncular keyif alıyor. Her geçen gün oyuncu kattık aramıza, transfer ettik. Fiziksel ve sayısal anlamda gerideydik, öyle karakterli ve düzgün oyuncular aramıza kattık ki birçok oyuncumuzu farklı mevkilerde de oynatmak zorunda kaldık. 3-4 tane daha transfer yapmamız gerekiyor. Ona rağmen birçok oyuncumuzu farklı opsiyonlarda kullandık ve ona da cevap verdiler. Milli araya moralli gireceğiz" diye konuştu.

Buz: "Karşılık veremediğimiz ağır bir yenilgi aldık"

Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise, "Kendi sahamızda Boluspor maçına mutlak üç puan hedefiyle çıktık. Ancak kötü oynadığımız, karşılık veremediğimiz ve kolay goller yediğimiz ağır bir yenilgi aldık. Eksikliklerimizin başında, istediğimiz ve düşündüğümüz oyuncuların beklenen performansı gösterememesi geliyor. Bu birinci sebep. İkinci sebep ise orta sahamızın stabil olmaması. Orta saha hem sizi ileri taşıyor hem de oyunun bütünlüğünü sağlıyor. Biz uzun toplarla çıkmayı istemeyen bir takımız, oynayarak çıkmak istiyoruz. Bunun için orta sahada top almanız, çevirmeniz ve ileri taşımanız gerekiyor. Orta sahada çok daha iyi olmamız lazım. Ayrıca basit goller yiyoruz, bunu da düzeltmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

İstifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusu üzerine İrfan Buz, "Taraftarların tepki göstermesi normal, onların hakkı. Kızgınlık ya da hayal kırıklığı yaşamaları oldukça doğal. Ancak şunu söylüyorum; bu tür sıkıntılar futbolun içinde var. Ben Sakaryaspor'da iki farklı takımla mücadele ettim. Ligde kaldığımız kadrodan şu anda sadece 5 futbolcumuz var" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA