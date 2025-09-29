Haberler

Trendyol 1. Lig'de Liderlik El Değiştirdi: Sipay Bodrum FK Zirveye Yükseldi

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sipay Bodrum FK, Manisa FK'yı 4-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Esenler Erokspor ise Alagöz Holding Iğdır FK'ya yenilerek ikinci sıraya geriledi. Haftada ev sahibi takımların sadece bir galibiyet elde edebilmesi dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta mücadelesi tamamlandı.

Ligde bu hafta liderlik el değiştirdi. Manisa FK'yi deplasmanda 4-0 mağlup eden Sipay Bodrum FK, puanını 17'ye çıkardı ve ilk sıraya yükseldi.

Haftaya zirvede giren Esenler Erokspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'ye 3-2 yenilerek 16 puanda kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

1. Lig'in 8. haftasında yapılan maçların sadece 1'ini ev sahibi takım kazandı. Dört karşılaşmadan konuk ekipler galibiyetle ayrılırken, 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Takımlar toplam 24 kez fileleri havalandırdı.

Erzurumspor henüz yenilgi yaşamazken, Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor ise galibiyet alamadı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 9. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-3

Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK: 1-1

Manisa FK-Sipay Bodrum FK: 0-4

İstanbulspor-Boluspor: 1-1

Serikspor-Erzurumspor: 1-1

Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor: 0-3

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor: 0-0

İmaj Altyapı Vanspor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-0

Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor: 0-0

Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer: 0-3

Puan durumu

OGBMAYAVP
1.SİPAY BODRUM FK85211981117
2.ESENLER EROKSPOR851224101416
3.ATKO GRUP PENDİKSPOR8431158715
4.ARCA ÇORUM FK8431127515
5.ERZURUMSPOR8350158714
6.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK84221411314
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER84131913613
8.BOLUSPOR83321410412
9.İMAJ ALTYAPI VANSPOR833286212
10.SERİKSPOR8332812-412
11.BANDIRMASPOR83231210211
12.İSTANBULSPOR8251109111
13.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ824298110
14.ÖZBELSAN SİVASSPOR823310919
15.SAKARYASPOR82331016-69
16.MANİSA FK82241216-48
17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR8224511-68
18.SMS GRUP SARIYERSPOR8116612-64
19.ATAKAŞ HATAYSPOR8035920-113
20.ADANA DEMİRSPOR8017431-27-17
NOT: Adana Demirspor'a 18 puan silme cezası verildi.

9. hafta

3 Ekim Cuma:

20.00 Boluspor-Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)

20.00 Arca Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)

4 Ekim Cumartesi:

13.30 Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor (Pendik)

13.30 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Erzurumspor-İmaj Altyapı Vanspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)

5 Ekim Pazar:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor (Iğdır Şehir)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Serikspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Bodrum İlçe)

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Haberler.com
