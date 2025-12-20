Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 1 Sivasspor: 1
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Iğdır FK, sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın gollerini Ethemi ve Fofana kaydetti.
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sezgin Çınar, Azad İlhan
Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Eyüp Akcan dk. 82), Fofana, Bruno, Ryan Mendes (Rotariu dk. 82), Doğan Erdoğan, Ali Kaan Güneren (Koita dk. 55), Gökcan Kaya, Güray Vural, Burak Bekaroğlu
Yedekler: Ahmet Engin, Antoine Conte, Caner Cavlan, Sinan Bolat, Aaron Suarez, Ozder Ozcan, Serkan Asan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Sivasspor: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Özkan Yiğiter, Murat Paluli, Charisis, Kamil Fidan (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 77), Ethemi (Kimpioka dk. 77), Uğur Çiftçi, Avramovski (Badji dk. 61), Yusuf Cihat Çelik
Yedekler: Aly Malle, Bekir Böke, Kadir Taylan Koparan, Yusuf Cağlar Kefkir, Talha Seker, Ali Ayberk Selvili
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Ethemi (dk. 5) (Sivasspor), Fofana (dk. 59) (Iğdır FK)
Sarı kartlar: Oğuz Kağan Güçtekin, Doğan Erdoğan, Alim Öztürk (Iğdır FK), Charisis (Sivasspor) - IĞDIR