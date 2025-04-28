Trendyol 1. Lig'de Heyecan Dorukta: 36. Hafta 39 Golle Geçildi

Lig ikinciliği, play-off ve düşme hattı heyecanının son 2 haftaya taşındığı Trendyol 1. Lig'de 39 gole ulaşılan 36. hafta bu sezon en fazla gol atılan hafta oldu.

Beraberliğin yaşanmadığı 36. haftada ev sahibi ekipleri 6, deplasman takımları 4 galibiyete imza attı.

Takımlar toplam 39 gol atarken, 33. haftadaki 36 golün üzerine çıkıldı. Ligden düşmesi kesinleşen ekiplerden Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Alagöz Holding FK'ye 9-0, Adanaspor da Gençlerbirliği'ne 5-0 yenilerek haftanın en farklı mağlubiyetlerini yaşadı.

Geçen hafta Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor'un Geosis Boluspor'a 4-3 yenildiği haftada 2. sıra için mücadelesini sürdüren ekiplerden 63 puanlı Solwie Energy Fatih Karagümrük, 62 puana sahip Gençlerbirliği ve 60 puanlı Teksüt Bandırmaspor haftayı galibiyetle kapatırken, deplasmanda Sakaryaspor'a 1-0 yenilen Erzurumspor FK ikincilik için uzakta kaldı.

Lig ikincisinin doğrudan Süper Lig vizesi alacağı 1. Lig'de ikinci, üçüncü ve dördüncü sıradaki ekiplerin kalan maçları şöyle:

Solwie Energy Fatih Karagümrük (63): Siltaş Yapı Pendikspor (D), Alagöz Holding Iğdır FK

Gençlerbirliği (62): Sakaryaspor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (D)

Teksüt Bandırmaspor (60): Manisa FK (D), Siltaş Yapı Pendikspor

Play-off hattı

Lig üçüncüsünün doğrudan play-off finaline yükseleceği sıralamada onu takip eden 4 takımın play-off oynayacağı ligde 7. sıra için birer puanla sıralanan takımlar bulunuyor.

Haftayı 55 puan ve averajla 7. sırada tamamlayan Alagöz Holding Iğdır FK'yi aynı puana sahip Geosis Boluspor, 54 puanlı Amed Sportif Faaliyetler, 53 puanı bulunan Central Hospital Ümraniyespor ile 52 puanlı Esenler Erokspor takip ediyor.

-Düşme hattı

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un düşmesinin kesinleştiği ligde düşecek son 2 takım kalan haftalarda belli olacak.

Büyük bir mücadelenin yaşandığı alt sıralarda haftanın önemli maçında deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup eden Manisa FK puanını 44'e çıkarırken, MKE Ankaragücü de Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yenerek ligde kalma umutlarını son 2 haftaya taşıdı.

Siltaş Yapı Pendikspor da 5-2'lik Uğur Okulları İstanbulspor mağlubiyetinin ardından düşme hattına biraz daha yaklaştı.

Haftayı Erzurumspor FK galibiyetiyle kapatan Sakaryaspor'un düşme hattındaki MKE Ankaragücü ile arasında 6 puan fark bulunuyor. Sakaryaspor, kalan iki haftada bir puan aldığı takdirde ligde kalacak.

Sezon sonunda 2 takımın daha lige veda edeceği düşme potasında yer alan ekiplerin kalan maçları şöyle:

Sakaryaspor (48): Gençlerbirliği (D), Esenler Erokspor

Siltaş Yapı Pendikspor (45): Solwie Energy Fatih Karagümrük, Teksüt Bandırmaspor (D)

Manisa FK (44): Teksüt Bandırmaspor, Central Hospital Ümraniyespor (D)

MKE Ankaragücü (42): Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (D), Amed Sportif Faaliyetler

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (40): Ahlatcı Çorum FK (D), Erzurumspor FK