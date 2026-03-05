Haberler

Trendyol 1. Lig'de yarın ve cumartesi günü oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında yarın ve 7 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Karşılaşmaların programı ve görevli hakemler duyuruldu.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında yarın ve 7 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde yarın ve cumartesi günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

16.00 SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Sakaryaspor-Adana Demirspor: Alpaslan Şen

20.00 Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Süleyman Bahadır

7 Mart Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Manisa FK: Burak Demirkıran

13.30 Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay

16.00 Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Bandırmaspor-İstanbulspor: Fatih Tokail

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor: Berkay Erdemir

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
ABD'nin kayıpları artıyor! 'Yenilmez' denilen savaş uçağı düştü

Kayıplar artıyor! ABD'nin "efsanesi" İran'da düştü
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba

Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi

Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler

El sürmenin cezası 940 bin lira! Sürü halinde görüntülendiler