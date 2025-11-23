Trendyol 1. Lig'de Eşitlik: İmaj Altyapı Vanspor 1-1 Ankara Keçiörengücü
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Fernandes ve Cedric'ten geldi.
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Batuhan Bıyıklı
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Dk. 46 Medeni Bingöl), Mehmet Maniş, Jevsenak (Dk. 75 Lucas), Jefferson, Regis, Erdem Seçgin (Dk. 75 Emir Bars), Mehmet Özcan, Traore (Dk. 79 Vlachomitros), Cedric
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan (Dk. 46 Aykut Özer), Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere (Dk. 84 Süleyman Luş), Mexer, İshak Karaoğul, Roshi (Dk. 84 Abdullah Çelik), Hüseyin Bulut, İbrahim Akdağ (Dk. 84 Haqi Osman), Ezeh, Fernandes, Diouf (Dk. 76 Halil Can Ayan)
Goller: Dk. 28 Fernandes ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 90+1 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor)
Sarı kartlar: Dk. 46 Mehmet Özcan, Dk. 65 Oulare (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 52 Mexer, Dk. 61 Roshi, Dk. 64 Aykut Özer, Dk. 90+4 Fernandes, Dk. 90+6 Halil Can Ayan ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
