Trendyol 1. Lig: Bodrum FK: 0 Bandırmaspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Bodrum FK, sahasında Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçta her iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi.
Maçtan dakikalar
27. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Yımaz'ın şutunda top kaleci Arda'da kaldı.
45. dakikada Seferi'nin rakiplerini geçip ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Arda gole izin vermedi.
75. dakikada ceza sahasında topla buluşan Pedro Brazao'nun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Alparslan Şen, Kıvanç Durmaz, Samet Özkul
Bodrum FK: Diogo Sousa, Mert Yılmaz, İsmail Tarım, Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Mustafa Erdilman (Yusuf Sertkaya dk. 62), Ahmet Aslan (Alper Potuk dk. 90+1), Ege Bilsel (Omar Imeri dk. 82), Pedro Brazao, Taulan Seferi, Ali Habeşoğlu (Gökdeniz Bayrakdar dk. 82)
Yedekler: Bahri Can Tosun, Haqi Osman, Adem Metin Türk, Yunus Tarhan, Furkan Apaydın, Enes Öğrüce
Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Enes Aydın, Remi Jose Michel Mulumba, Abdulkadir Parmak, Mamadou Fall, Amidou Badji (Emirhan Acar dk. 62), Muhammed Gümüşkaya, Joao Pedro, Reis Amaral (Oğuz Ceylan dk. 78)
Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Yasin Arda Midiliç, Mücahit Albayrak, Yusuf Can Esendemir, Enes Çinemre
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Sarı kartlar: Diogo Sousa (Bodrum FK), Atınç Nukan (Bandırmaspor) - MUĞLA