Trendyol 1. Lig: Bodrum FK: 0 Bandırmaspor: 0

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Bodrum FK, sahasında Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçta her iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi.

Maçtan dakikalar

27. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Yımaz'ın şutunda top kaleci Arda'da kaldı.

45. dakikada Seferi'nin rakiplerini geçip ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Arda gole izin vermedi.

75. dakikada ceza sahasında topla buluşan Pedro Brazao'nun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Alparslan Şen, Kıvanç Durmaz, Samet Özkul

Bodrum FK: Diogo Sousa, Mert Yılmaz, İsmail Tarım, Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Mustafa Erdilman (Yusuf Sertkaya dk. 62), Ahmet Aslan (Alper Potuk dk. 90+1), Ege Bilsel (Omar Imeri dk. 82), Pedro Brazao, Taulan Seferi, Ali Habeşoğlu (Gökdeniz Bayrakdar dk. 82)

Yedekler: Bahri Can Tosun, Haqi Osman, Adem Metin Türk, Yunus Tarhan, Furkan Apaydın, Enes Öğrüce

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Enes Aydın, Remi Jose Michel Mulumba, Abdulkadir Parmak, Mamadou Fall, Amidou Badji (Emirhan Acar dk. 62), Muhammed Gümüşkaya, Joao Pedro, Reis Amaral (Oğuz Ceylan dk. 78)

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Yasin Arda Midiliç, Mücahit Albayrak, Yusuf Can Esendemir, Enes Çinemre

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Sarı kartlar: Diogo Sousa (Bodrum FK), Atınç Nukan (Bandırmaspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Müzakerelerin ardından İran'dan ilk açıklama! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar

Müzakerelerde ilk günde kriz patlak verdi! O konuda anlaşamıyorlar
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf

İşte müzakere masasındaki heyetten ilk fotoğraf
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Merakla bekledikleri sonuçlar çıktı
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj

Rozete dikkat! Dünya İran heyetinin başkanının mesajını konuşuyor
Uganda'nın dosyası kabarık generali Meloni'ye de evlilik teklif etmiş

Eski defterler açıldı: Başbakan'a 100 inekle evlilik teklif etmişti
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada

Tam 47 yıl sonra bir ilk
Konyasporlu futbolculardan 'Polis Haftası' sürprizi

Polis üniforması giyen bu kişileri tanıdınız mı?
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj

Rozete dikkat! Dünya İran heyetinin başkanının mesajını konuşuyor
Özgür Özel’in Nevşehir hamlesi tartışma tarattı: 'Kendi memleketi' sözü ters tepti!

Özgür Özel’in "Kendi memleketi" sözü ters tepti!
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!