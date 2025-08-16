Trendyol 1. Lig'de Beraberlik: SMS Grup Sarıyer 1-1 Boluspor

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında SMS Grup Sarıyer ve Boluspor, 1-1 berabere kaldı. Boluspor'un golü Doğan Can Davas'tan gelirken, SMS Grup Sarıyer'in eşitliği sağlayan golü Babacar ile geldi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Muhammet Ali Doğan, Salih Burak Demirel

Sms Grup Sarıyer : Alperen Uysal, Metehan Mert, Fethi Özer (Dk. 46 Oğuzhan Yılmaz), Djilobodji, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 75 Ömer Bayram), Traore (Dk. 88 Muhammed Mert), Anziani, Dembele, Berkay Aydoğmuş (Dk. 75 Hasan Emre Yeşilyurt), Urie, Babacar (Dk. 86 Anıl Koç)

Boluspor : Orkun Özdemir, Ömürcan Artan (Dk. 59 Oulare), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Ensar Bilir (Dk. 81 Devran Şenyurt), Lico, Barış Alıcı (Dk. 74 Rahman Buğra Çağıran), Balbudia, Doğan Can Davas, Rasheed (Dk. 81 Boakye), Hasani

Goller: Dk. 36 Doğan Can Davas ( Boluspor ), Dk. 72 Babacar ( Sms Grup Sarıyer )

Sarı kartlar: Dk. 45 Berkay Aydoğmuş ( Sms Grup Sarıyer ), Dk. 54 Hasani, Dk. 58 Lico, Dk. 61 Işık Kaan Arslan, Dk. 90 Devran Şenyurt ( Boluspor )

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında SMS Grup Sarıyer ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
