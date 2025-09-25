Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif, Sarıyer'i 2-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Ligin 7. haftasında Amed Sportif Faaliyetler- Sarıyer maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Ligin 7. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında karşılaştığı Sarıyer'i 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Oyuncuları tebrik ediyorum. İhtiyacımız olan bir galibiyet elde ettik. İyi bir takıma karşı oynadık. Maçın başında istediğimiz şeyleri yapamadık. Her şeyde biz üstünüz. Önde baskı yaparak başlamak istedik ama bazı bölümlerde yapamadık. İlk yarı buna rağmen boş kaleye bir pozisyon vardı, olmadı. Gol geciktikçe rakibin direnci arttı. Biz sabırlı oynadık. İkinci uyarı oyunun üstünlüğü bize geçti. Kanatları kullandık, çok denedik, pozisyonlar yakaladık. Neticesinde kazanmamız gereken maçı oyuncu tecrübesi ile kazandık. Taraftarımız hafta içi olmasına rağmen stadı doldurdu. Bu bizim için çok önemliydi. Artık 4 gün sonra oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız. Sakarya maçı bizim 6 haftalık en iyi maç diyebilirim. Eleştiri çok güzel, ama bizim eleştirimiz skor eleştirisi, maç eleştirisi değil. Biz şampiyon gibi oynuyoruz. Deplasmanda da böyle oynuyoruz. Oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Zamanla hepsi olacak. Bazen oyuncuları oynatarak hazırlıyoruz Diagne gibi, oynaya oynaya herkes takımda rollerini öğrenmeye başladı. Şu ana kadar iyi bir gidişatımız var, tam hazır değiliz ama takımımız oturdu. Biz bunları yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki herkes bizim arkamızda dursun" dedi.

Vural: "Daha her şeyin başındayız"

Sarıyer Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise, "Ev sahibini kutlarız, güzel misafir ettiler. Amaçlarına ulaştılar kendilerini tebrik ederiz. Değerli bir takım vardı karşımızda. Kazanmamız gereken bir maç oynadık. Ama bakıldığında birinci devre bizim bir, onların 5 pozisyonu oldu. İkinci devre dengeli geçti. Girdikleri pozisyonun iki tanesini gole çevirdiler. Önemli bir takım karşısında iyi mücadele ettik. Bunlar bize umut veriyor. Biz hoca olarak her türlü hamleyi yapıyoruz fakat bunlar karşılık bulmalı. Tablo iyi değil, oynadığımız 7 maçın 6 maçını kaybettik, 1 maçını beraber kaldık. Ortada duran 31 maç var. Daha her şeyin başındayız. Yepyeni bir takımız. Geçen seneki takımızı muhafaza edemedik. İhtiyacımız zaman ama profesyonel futbol beklemez. Bu hafta Demirspor takımı var, onlar bizim altımızda. Sonra Sakaryaspor bize gelecek, bu iki maç bizim için çok önemli. İnşallah söylediklerimiz hayata geçer. Hakemleri tebrik ediyorum. Genç hakemler, umarım bizim bu konudaki sorunumuzu giderecekler" diye konuştu. - DİYARBAKIR