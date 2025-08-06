Trendyol 1. Lig'de 9 Takım Teknik Direktörleriyle Devam Ediyor

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2025-2026 sezonu için Trendyol 1. Lig'e katılan takımlardan 9'u geçen yılki teknik direktörleriyle yola devam ederken, 11 takım yeni teknik direktörlerle sezona başlayacak. Süper Lig'den düşen ekipler de değişiklikler yaptı.

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunda yer alacak 20 takımdan 9'u sezona geçen yılki teknik direktörleriyle başlayacak.

Bu hafta oynanacak maçlarla başlayacak 1. Lig'de 20 ekipten 11'i takımın başına yeni isimleri getirdi. Diğer 9'u ise geçen sezonki teknik direktörleriyle yola devam etme kararı aldı.

Süper Lig'den düşen 3 takım ve TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen 3 ekip, teknik heyetinde değişikliğe gitti. Süper Lig'e veda eden ve 1. Lig'in 7 yeni takımından biri olan Hatayspor ise geçen sezon da takımın başında olan teknik direktörüyle yola devam edecek.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden ekiplerden Adana Demirspor, Bodrum FK ve Sivasspor'un yanı sıra TFF 2. Lig'den 1. Lig vizesi alan Sarıyer, Serik Belediyespor ve Vanspor FK, geçen seneki teknik direktörlerinden farklı isimlerle sezona başlayacak.

Bu 6 takımın dışında Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor, Çorum FK, Erzurumspor FK ve İstanbulspor da teknik direktörünü değiştirdi.

Teknik direktör değiştirmeyenler

Hatayspor'da Murat Şahin'in yanı sıra Ankara Keçiörengücü'nde Sedat Ağçay, Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel, Esenler Erokspor'da Osman Özköylü, Iğdır FK'de Çağdaş Çavuş, Manisa FK'de Taner Taşkın, Pendikspor'da Uğur Uçar, Sakaryaspor'da İrfan Buz ve Ümraniyespor'da Bülent Bölükbaşı, geçen sezon bitiminde olduğu gibi takımlarının başında yer alıyor.

Şampiyonluk yaşayanlar

Ligde 6 teknik adam, daha önce takımlarını Süper Lig'e taşıma başarısı gösterdi.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, daha önce 3 sezon üst üste 2017-2018'de Erzurumspor FK'yi, 2018-2019'da Gaziantep FK'yi ve 2019-2020'de Hatyaspor'u Süper Lig'e taşıdı.

Esenler Erokspor'un başında yer alan Osman Özköylü de 2 kez Süper Lig sevinci yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, 2012-2013'te Kayseri Erciyesspor'un, 2022-2023'te ise Pendikspor'un başında Süper Lig'e yükseldi.

Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 2013-2014'te Mersin İdmanyurdu'nu, Sakaryaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, 2016-2017'de Yeni Malatyaspor'u, Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, 2021-2022'de İstanbulspor'u ve Sarıyer Teknik Direktörü Şenol Can, 2019-2020'de Fatih Karagümrük'ü Süper Lig'e taşıdı.

Teknik direktörler

Ligde geçen sezon bitiminde ve bu sezonun başlangıcında takımların başındaki teknik direktörlerin isimleri şöyle:

TakımlarEskiYeni
Adana DemirsporMustafa Alper AvcıKoray Palaz
Amed Sportif FaaliyetlerServet ÇetinMehmet Altıparmak
Ankara KeçiörengücüSedat AğçaySedat Ağçay
BandırmasporMustafa GürselMustafa Gürsel
Bodrum FKJose MoraisBurhan Eşer
BolusporYalçın KoşukavakMustafa Er
Çorum FKCan GüçerTahsin Tam
Erzurumspor FKHakan KutluSerkan Özbalta
Esenler EroksporOsman ÖzköylüOsman Özköylü
HataysporMurat ŞahinMurat Şahin
Iğdır FKÇağdaş ÇavuşÇağdaş Çavuş
İstanbulsporOsman Zeki KorkmazMustafa Alper Avcı
Manisa FKTaner TaşkınTaner Taşkın
PendiksporUğur UçarUğur Uçar
Sakaryasporİrfan Buzİrfan Buz
SarıyerMustafa SarıgülŞenol Can
Serik BelediyesporMehmet AltıparmakSergey Yuran
SivassporRıza ÇalımbayOsman Zeki Korkmaz
ÜmraniyesporBülent BölükbaşıBülent Bölükbaşı
Vanspor FKEmrah TantaHakan Kutlu

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
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