Haberler

Trendyol 1. Lig'de 9. Hafta Hakemleri Duyuruldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Maçlar 4-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemler duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 9. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Boluspor-Esenler Erokspor: Yiğit Arslan

20.00 Arca Çorum FK-Manisa FK: Alpaslan Şen

4 Ekim Cumartesi:

13.30 Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor: Seyfettin Alper Yılmaz

13.30 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: Yusuf Adnan Kendirciler

16.00 Erzurumspor-İmaj Altyapı Vanspor: Ömer Tolga Güldibi

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Erdem Mertoğlu

5 Ekim Pazar:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor: Oğuzhan Gökçen

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor: Oğuzhan Aksu

16.00 Özbelsan Sivasspor-Serikspor: İlker Yasin Avcı

19.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Davut Dakul Çelik

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kiralık katil itirafı: Suikast tehdidiyle sarsıldım

Şok İtiraf: Beni öldürmek için kiralık katil tutuldu
7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası

7 başkan daha AK Parti'ye katılıyor! Rozetleri bugün takılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.