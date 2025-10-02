Trendyol 1. Lig'de 9. Hafta Hakemleri Duyuruldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 9. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı. Maçlar 4-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 9. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Boluspor-Esenler Erokspor: Yiğit Arslan
20.00 Arca Çorum FK-Manisa FK: Alpaslan Şen
4 Ekim Cumartesi:
13.30 Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor: Seyfettin Alper Yılmaz
13.30 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: Yusuf Adnan Kendirciler
16.00 Erzurumspor-İmaj Altyapı Vanspor: Ömer Tolga Güldibi
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Erdem Mertoğlu
5 Ekim Pazar:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor: Oğuzhan Gökçen
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor: Oğuzhan Aksu
16.00 Özbelsan Sivasspor-Serikspor: İlker Yasin Avcı
19.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Davut Dakul Çelik