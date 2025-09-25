Haberler

Trendyol 1. Lig'de 7. Hafta Tamamlandı

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta bugünkü üç maçla sona erdi. Esenler Erokspor, İstanbulspor'u 5-0 yenerken, ilk 7 hafta sonunda puan durumu şekillendi.

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta bugün oynanan üç maçla sona erdi.

Esenler Erokspor, evinde İstanbulspor'u 5-0 gibi farklı bir sonuçla yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligin 7. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor-Eminevim Ümraniyespor: 0-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Atakaş Hatayspor: 4-2

Arca Çorum FK-Serikspor: 1-1

Bandırmaspor-Manisa FK: 1-4

Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-1

Esenler Erokspor-İstanbulspor: 5-0

Sipay Bodrum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK: 2-0

Özbelsan Sivasspor-Adana Demirspor: 5-0

Amed Sportif Faaliyetler-SMS Grup Sarıyer: 2-0

Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor: 4-1

Puan durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR75112271516
2.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.7421158714
3.SİPAY BODRUM FK7421158714
4.ARCA ÇORUM FK7421116514
5.AMED SPORTİF FAALİYETLER74121910913
6.ERZURUMSPOR FK7340147713
7.BOLUSPOR7322139411
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK7322119211
9.SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.7322711-411
10.İSTANBULSPOR A.Ş.724198110
11.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ72329819
12.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ723256-19
13.ÖZBELSAN SİVASSPOR722310918
14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ7223121208
15.BANDIRMASPOR7223910-18
16.SAKARYASPOR A.Ş.72231016-68
17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR7214410-67
18.ATAKAŞ HATAYSPOR7034917-83
19.SMS GRUP SARIYER7016312-91
20.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.7016428-24-17
Not: Adana Demirspor'un 18 puanı silinmiştir.

8. hafta programı

Ligde 8. haftanın programı şöyle:

27 Eylül Cumartesi:

16.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Arca Çorum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

28 Eylül Pazar:

16.00 Manisa FK-Sipay Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)

16.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Serikspor-Erzurumspor FK (Pendik)

19.00 Atakaş Hatayspor-Bandırmaspor (Mersin)

29 Eylül Pazartesi:

14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atko Grup Pendikspor (Aktepe)

17.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Amed Sportif Faaliyetler (Van Atatürk)

20.00 Sakaryaspor-Özbelsan Sivasspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.00 Adana Demirspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Adana)

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
