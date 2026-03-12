Haberler

Trendyol 1. Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 31. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. 14-16 Mart tarihlerindeki maçlar için belirlenen hakemler detaylı olarak listelendi.

Trendyol 1. Lig'de 31. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

14 Mart Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Serikspor: Hakan Ülker

20.00 Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor: Burak Olcar

15 Mart Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor: Burak Pakkan

13.30 Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor: Direnç Tonusluğlu

16.00 SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan

16.00 Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Turgut Doman

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK: Alpaslan Şen

16 Mart Pazartesi:

13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Arca Çorum FK-Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Sipay Bodrum FK-Boluspor: Fatih Tokail

Kaynak: AA / Süha Gür
500

