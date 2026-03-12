Trendyol 1. Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 31. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. 14-16 Mart tarihlerindeki maçlar için belirlenen hakemler detaylı olarak listelendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
14 Mart Cumartesi:
13.30 Adana Demirspor-Serikspor: Hakan Ülker
20.00 Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor: Burak Olcar
15 Mart Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor: Burak Pakkan
13.30 Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor: Direnç Tonusluğlu
16.00 SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan
16.00 Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Turgut Doman
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK: Alpaslan Şen
16 Mart Pazartesi:
13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Arca Çorum FK-Esenler Erokspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Sipay Bodrum FK-Boluspor: Fatih Tokail