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Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu

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Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu, 7 Ağustos'ta Boluspor-Manisa FK maçıyla başlayacak. İlk hafta programı TFF tarafından duyuruldu.

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin ilk haftası, 7 Ağustos Cuma günü oynanacak Boluspor- Manisa FK maçıyla başlayacak.

Ligin ilk hafta programı şu şekilde:

7 Ağustos Cuma:

21.30 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

8 Ağustos Cumartesi:

17.00 Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Sivasspor-Esenler Erokspor (4 Eylül)

19.00 Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21.30 Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Corendon Airlines Park Antalya)

9 Ağustos Pazar:

19.00 SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)

19.00 Iğdır FK-Fatih Karagümrük (Aktepe)

21.30 Vanspor-Kayserispor (Stadı henüz belli değil)

21.30 Bodrum FK-Bursaspor (Bodrum İlçe)

10 Ağustos Pazartesi:

21.30 Pendikspor-Batman Petrolspor (Pendik)

Kaynak: AA / Can Öcal
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