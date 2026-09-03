Bodrum FK 0-0 Esenler Erokspor: Golsüz Beraberlik
Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Mehmet Erdoğan, Oğuzhan Kocaçoban
Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, İsmail Tarım, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Boran Başkan (Ege Arslan dk. 46), Yusuf Sertkaya (Devrim Şahin dk. 89), Adem Metin Türk (Providence dk. 46), Loshaj (Enes Koç dk. 76), Ege Bilsel, Ali Habeşoğlu (Aboubakar dk. 70)
Yedekler: Ali Şahin Yılmaz, Kerem Kayaarası, Berkay Aslan, Furkan Apaydın, Bahri Tosun
Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz
Esenler Erokspor. Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer, Bahadır Öztürk, Claro, Erkan Kaş (Enes Alıç dk. 71), Kanga, Mikail Okyar, Zeqiri (Faye dk. 46), Janvier (Buljubasic dk. 71), Yusuf Erdoğan (Burak Çoban dk. 66), Samudio (Kubilay Kanatsızkuş dk. 83)
Yedekler: Onur Ulaş, Ferhat Yazgan, Ertuğrul Çetin, Furkan Orak, Harun Genç
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Sarı kartlar: Berkşan Yavuzay, Boran Başkan, Providence, Emre Kaplan (Bodrum FK), Erkan Kaş, Mikail Okyar, Haydullah Bilazer (Esenler Erokspor)