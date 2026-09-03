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Bodrum FK 0-0 Esenler Erokspor: Golsüz Beraberlik

Bodrum FK 0-0 Esenler Erokspor: Golsüz Beraberlik
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Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Mehmet Erdoğan, Oğuzhan Kocaçoban

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, İsmail Tarım, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Boran Başkan (Ege Arslan dk. 46), Yusuf Sertkaya (Devrim Şahin dk. 89), Adem Metin Türk (Providence dk. 46), Loshaj (Enes Koç dk. 76), Ege Bilsel, Ali Habeşoğlu (Aboubakar dk. 70)

Yedekler: Ali Şahin Yılmaz, Kerem Kayaarası, Berkay Aslan, Furkan Apaydın, Bahri Tosun

Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz

Esenler Erokspor. Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer, Bahadır Öztürk, Claro, Erkan Kaş (Enes Alıç dk. 71), Kanga, Mikail Okyar, Zeqiri (Faye dk. 46), Janvier (Buljubasic dk. 71), Yusuf Erdoğan (Burak Çoban dk. 66), Samudio (Kubilay Kanatsızkuş dk. 83)

Yedekler: Onur Ulaş, Ferhat Yazgan, Ertuğrul Çetin, Furkan Orak, Harun Genç

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Sarı kartlar: Berkşan Yavuzay, Boran Başkan, Providence, Emre Kaplan (Bodrum FK), Erkan Kaş, Mikail Okyar, Haydullah Bilazer (Esenler Erokspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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