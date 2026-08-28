Antalyaspor sahasında Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu
Trendyol 1. Lig 4. hafta maçında Antalyaspor, evinde Sarıyer'e 2-1 yenildi. Antalyaspor'un tek golü Ensar Buğra Tivsiz'den gelirken, Sarıyer Batuhan Kör (penaltı) ve Furkan Gedik ile kazandı. Ev sahibi ekipte Güray Vural kırmızı kart gördü.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
17. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında boşta kalan topa Van de Streek'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
45. dakikada Güray Vural'ın kullandığı köşe vuruşunda Ensar Buğra Tivsiz'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
60. dakikada Barış, ceza sahasında Samet'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Batuhan Kör penaltıyı gole çevirdi. 1-1
61. dakikada Antalyaspor'da Güray Vural, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
81. dakikada Silva'nın pasıyla ceza sahasına giren Furkan Gedik, kaleci Julian'ın üzerinden aşırdığı topu ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Antalya
Hakemler: Emre Kargın, Kürşathan Akın, Batuhan Bıyıklı
Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Erdoğan Yeşilyurt dk. 83), Ensar Buğra Tivsiz, Samet Karakoç, Güray Vural, Nzaba, Pedrinho (Hasan Yakub İlçin dk. 83), Safuri, Ömer Faruk Beyaz (Doğukan Sinik dk. 46), Van de Streek (Boli dk. 75), Ahmet Sağat (Mevlüt Şimşek dk. 66)
Yedekler: Kağan Arıcan, Soner Dikmen, Mert Yılmaz, Chehaima, Veysel Sarı
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel (Hasan Emre Yeşilyurt dk. 90), Kaan, Caner, Eşref, Silva, Barış (Furkan Gedik dk. 72), Poko (Yağız Şen dk. 75), Doğancan (Tunahan Ergül dk. 75), Efecan Karaca (Dalo dk. 89), Batuhan Kör
Yedekler: Furkan Akyüz, Erdi Dikmen, Eren Karadağ, Üzeyir Ergün, Thiam
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Goller: Ensar Buğra Tivsiz (dk. 45) (Antalyaspor), Batuhan Kör (dk. 60, pen.), Furkan Gedik (dk. 81) (Sarıyer)
Kırmızı kart: Güray Vural (dk. 61) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Bünyamin Balcı, Samet Karakoç (Antalyaspor), Sehic, Doğancan, Dalo (Sarıyer)