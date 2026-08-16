Keçiörengücü'nden Pendikspor'a 4-1
Trendyol 1. Lig 2. hafta maçında evinde Pendikspor'u 4-1 yenen Ankara Keçiörengücü, Süleyman Luş, Diouf, Halil Can Ayan ve İshak Karaoğul'un golleriyle sahadan galip ayrıldı. Pendikspor'un tek golünü Görkem Bitin kaydetti.
Trendyol 1. Lig 2. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
15. dakikada Jefferson'ın sol kanattan ceza sahası dışına çıkardığı pasla buluşan Süleyman Luş, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
34. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topu kontrol eden Diouf, meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelerle buluşturdu. 2-0
39. dakikada Hakan Yeşil'in sağdan kullandığı köşe atışında Görkem Bitin, kafayla topu ağlara yolladı. 2-1
70. dakikada sağ kanattan Yunus Bahadır'ın ortasında ceza sahası içinde Halil Can Ayan'ın şutunda top filelere gitti. 3-1
82. dakikada Ankara Keçiörengücü'nün paslaşarak geliştirdiği hızlı atakta ceza sahasında topla buluşan İshak Karaoğul'un şutunda top ağlarla buluştu. 4-1
Stat: Aktepe
Hakemler: Kaan Kara, Ethem Potuk, Mehmet Erdoğan
Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Yunus Bahadır (Berkan Keskin dk. 85), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Süleyman Luş, İshak, İbrahim Akdağ, Roshi (Fofana dk. 56), Jefferson (Halil Can Ayan dk. 65), Ezeh (Enes Yılmaz dk. 85), Diouf (Nabian dk. 85)
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Abdullah Çelik, Cheikhou, Oğuzhan Ayaydın, Recep Berat Taşbakır
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Pendikspor: Emre Koyuncu, Furkan Doğan (Ahmet Karademir dk. 80), Soldo, Berkay Sülüngöz, Kerem Kalafat (Yekta Sönmez dk. 72), Bekir Karadeniz, Wilks (Abifade dk. 46), Mesut Özdemir, Hakan Yeşil, Görkem Bitin (Clarke-Harris dk. 65), Thuram
Yedekler: Utku Yuvakuran, Taha Emre İnce, Ahmet Özkaya, Efehan Pekdemir, Onuralp Çakıroğlu, Adnan Uğur
Teknik Direktör: Umut Eskiköy
Goller: Süleyman Luş (dk. 15), Diouf (dk. 34), Halil Can Ayan (dk. 70), İshak Karaoğul (dk. 82) (Ankara Keçiröengücü), Görkem Bitin (dk. 39) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Roshi, İbrahim Akdağ, Ezeh (Ankara Keçiörengücü)