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Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü 2-3 Boluspor

Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü 2-3 Boluspor
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde Boluspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçta goller 11. dakikada Camara, 26. dakikada Suat, 36. dakikada Rroca, 75. dakikada Eren ve 90+1. dakikada Toure tarafından kaydedildi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Boluspor'a 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

11. dakikada ev sahibi ekipte soldan gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf bekletmeden şutunu attı. Kaleci Hüseyin'in çeldiği topu önünde bulan Camara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

26. dakikada sağ kanatta topu alan Geraldo çalımlarla ilerledi ve pasını ceza sahası içine aktardı. Penaltı noktasının solunda topu kontrol eden Suat'ın yakın köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

36. dakikada ceza sahası yayından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rroca'nın, barajın arasından yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

75. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Ferhat'ın pasıyla topla buluşan Eren, kontrol ettikten uzak direk dibine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

90+1. dakikada Toure'nin rakip ceza sahası yayına kadar çalımlarla ilerleyip uzak köşeye vuruşunu meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

Hakemler: Sarper Barış Saka, Oğuz Kağan Çalışır, Ferhat Çalar

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Arda Hilmi Şengül, Süleyman Luş, Erkam Develi, Camara (Abazaj dk. 70), Traore, Rroca (Halil Can Ayan dk. 70), Ali Dere (Dembele dk. 82), Diouf (Görkem Bitin dk. 63)

Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Abazaj, Oğuzhan Ayaydın, Recep Taşbakır, Basravi, Orhan Nahırcı

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre (Mehmet Tayfun Dingil dk. 52), Toure, Efkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo, Boudjemaa (Tunahan Ergül dk. 46), Atakan Akkaynak (Catic dk. 72), Suat Kaya (Eren Karadağ dk. 71), Kassongo (Verheydt dk. 31)

Yedekler: Mahmut Eren Güler, Ahmethan Köse, Mustafa Emre Yalçınkaya, Avounou, Atilla Turan

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Camara (dk. 11), Rroca (dk. 36) (Ankara Keçiörengücü), Suat Kaya (dk. 26), Eren Karadağ (dk. 75), Toure (dk. 90+1) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Traore (Keçiörengücü), Suat Kaya (Çorum FK) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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