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Trendyol 1. Lig 8. haftasında İstanbulspor Manisa FK'yi deplasmanda 90+4'te 1-0 yendi

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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Manisa FK'yi 1-0 mağlup etti. Manisa 19 Mayıs'ta oynanan maçta İstanbulspor'un tek golünü 90+4. dakikada Mustafa Sol kaydetti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Haydar Avcı, Razaman Ufuk Avdaş

Manisa FK: Vedat Karakuş, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Ada İbik (Dk. 86 Yasin Güreler), Yusuf Talum (Dk. 90 Lemina), Toure, Atakan Çankaya, Benrahou, Anziani, Vargas (Dk. 63 Osman Kahraman), Sylla

İstanbulspor : Alp Tutar, Turan Deniz Tuncer (Dk. 66 Cham), Emrecan Uzunhan, Duran Şahin, Ologo, Mendy, Dijlan Aydın (Dk. 73 Kubilay Sönmez), Yusuf Ali Özer, Iliev (Dk. 66 Ömer Faruk Duymaz), Berk Ali Nizam (Dk. 73 Vefa Temel), Fall (Dk. 76 Mustafa Sol )

Gol: Dk. 90+4 Mustafa Sol ( İstanbulspor )

Sarı kartlar: Dk. 29 Turan Deniz Tuncer, Dk. 33 Mendy, Dk. 77 Mustafa Sol ( İstanbulspor ), Dk. 77 Vedat Karakuş, Dk. 87 Yasin Güreler, Toure 90+6 (Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor, Manisa FK'yi deplasmanda 1-0 yendi.

Kaynak: AA
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