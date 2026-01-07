Haberler

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'deki 20. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. 9-12 Ocak tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda, çeşitli hakemler görevlendirildi.

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 20. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

9 Ocak Cuma:

14.30 İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK: Davut Dakul Çelik

10 Ocak Cumartesi:

13.30 Serikspor-İstanbulspor: Süleyman Bahadır

16.00 Adana Demirspor-Esenler Erokspor: Berkay Erdemir

19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

11 Ocak Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor: Asen Albayrak

13.30 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK: Alper Akarsu

16.00 Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu

12 Ocak Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor: Ali Yılmaz

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı

Karın ağrısı sandı, hastaneye gittiğinde gerçek bambaşka çıktı
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
'Gelmiş geçmiş en iyisi' demişti! Galatasaraylı yıldız için söylediklerine çok pişman

"Tarihin en iyisi" demişti! G.Saraylı yıldız için söylemlerine pişman
Hakkında soruşturma başlatılan avukatın 'Zina' sözlerine büyük tepki var

O avukatın sözlerine büyük tepki var: Zina da yapsan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu

Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu