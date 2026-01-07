Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'deki 20. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. 9-12 Ocak tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda, çeşitli hakemler görevlendirildi.
Trendyol 1. Lig'de 20. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 20. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
9 Ocak Cuma:
14.30 İmaj Altyapı Vanspor-Boluspor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Arca Çorum FK: Davut Dakul Çelik
10 Ocak Cumartesi:
13.30 Serikspor-İstanbulspor: Süleyman Bahadır
16.00 Adana Demirspor-Esenler Erokspor: Berkay Erdemir
19.00 Sakaryaspor-Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu
11 Ocak Pazar:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor: Asen Albayrak
13.30 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK: Alper Akarsu
16.00 Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
12 Ocak Pazartesi:
20.00 Manisa FK-Eminevim Ümraniyespor: Ali Yılmaz