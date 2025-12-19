Trendyol 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Haftasonunda oynanacak maçlar ve hakem atamaları detaylı bir şekilde listelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre sezonun 18. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:
Bugün:
20.00 Esenler Erokspor-SMS Grup Sarıyer: Ömer Faruk Gültekin
Yarın:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Özbelsan Sivasspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
13.30 Bandırmaspor-Erzurumspor FK: Davut Dakul Çelik
16.00 Boluspor-Atko Grup Pendikspor: Alpaslan Şen
19.00 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Süleyman Bahadır
21 Aralık Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Serikspor: Oğuzhan Gökçen
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Adana Demirspor: Melih Aldemir
16.00 Arca Çorum FK-Sakaryaspor: Çağdaş Altay
19.00 İstanbulspor-İmaj Altyapı Vanspor: Ayberk Demirbaş
22 Aralık Pazartesi:
20.00 Sipay Bodrum FK-Amed Sportif Faaliyetler: Reşat Onur Coşkunses