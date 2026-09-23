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Trendyol 1'inci Lig'de Manisa FK'da yabancı oyuncular 12 golün 11'ini kaydetti

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Trendyol 1'inci Lig'de Manisa FK'da yabancı oyuncular 12 golün 11'ini kaydetti
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Manisa Futbol Kulübü sezona 2'de 2 yaparak başladı ancak sonraki 6 maçı kazanamadı. Takımın toplam 12 golünün 11'ini yabancılar atarken, Anziani 5, Sylla 3, Lindseth 2 gol kaydetti; yerlilerden Yusuf Talum Sevinç Iğdır FK maçında 1 kez sevindi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de sezona 2'de 2 yaparak başlayan ancak daha sonra oynadığı 6 maçı da kazanamayan Manisa Futbol Kulübü'nde yabancı oyuncular golleri sıraladı. Toplam 12 gol atan siyah-beyazlılarda Julian Anziani, Jonathan Lindseth ve Cheikne Sylla toplam 11 kez fileleri sarsarken, yerlilerden sadece sağ bek Yusuf Talum Sevinç yaşadı.

Takımın gol yükünü çeken Fransız orta saha Anziani 5 kez fileleri sarsıp Manisa ekibinin en önemli kozu oldu. Sezon başında Erzurumspor FK'dan gelen Malili forvet Sylla ise 3 kez sevinç yaşadı. Norveçli orta saha Lindseth 2 defa ağları sarsarken, Yusuf da 4-2 kaybedilen Iğdır FK maçında takımı adına 1 gol kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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