Anlaşma tamam! 100 milyon euroluk Osimhen adım adım Galatasaray'a

Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Napoli'de gözden çıkarılan Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

NAPOLİ KABUL ETTİ, OSİMHEN DE SICAK BAKIYOR

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Napoli, Galatasaray'ın Victor Osimhen için yaptığı teklifi kabul etti. Osimhen de sarı-kırmızılıların teklifine sıcak bakıyor.

11 MİLYON EUROLUK MAAŞINI GALATASARAY ÖDEYECEK

Galatasaray, transferin gerçekleşmesi durumda İtalyan devinden yıllık net 11 milyon euro kazanan Nijeryalı golcünün maaşının tamamını ödeyecek. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu olmayacak.

KURMAYLAR İTALYA'YA GİDİYOR

Öte yandan Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün, Victor Osimhen transferinin son detayları konuşmak ve transferi bitirmek için İtalya'ya gidiyor. Cimbom, önümüzdeki saatlerde transfere son noktayı koymaya hazırlanıyor.

NAPOLİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Sports Digitale'e konuşan Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, "Galatasaray ile Osimhen için görüşmelerimiz doğru ve sürüyor" ifadelerini kullandı.

İTALYAN BASINI DUYURDU: GALATASARAY'DA

İtalyan basını, Osimhen'in de Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği ve işin sadece ıslak imza ve sağlık kontrollerine kaldığı belirtildi. Oyuncu kısa süre içinde Türkiye'ye gelecek.

NAPOLI'DEKİ OSIMHEN KRİZİ NEDİR?

Victor Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'e transfer olmak istedi ancak kulüpler anlaşamadı. Daha sonra Chelsea, Napoli ile Osimhen'in transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez Nijeryalı oyuncu Chelsea'ye gitmeyi reddetti. Transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al-Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı. Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, daha önce Chelsea ve Inter'de birlikte çalıştığı Lukaku'yu transfer ettirdi ve Osimhen'i de kadro dışı bıraktı.

NAPOLI PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Napoli forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı. Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösteriliyor. Osimhen'in Napoli ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.