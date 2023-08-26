Transfere milyonlar harcayan Suudi Arabistan'da futbol dünyasını çalkalayan kare! Soyunma odaları dökülüyor

Al Nassr'ın konuk olduğu Al Fateh deplasmanında soyunma odasının görüntüsü gündem oldu. Transferler için milyonlar euro harcayan Suudi Arabistan'ın tesislere aynı özeni göstermemesi şaşkınlıkla karşılandı.

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr, deplasmanda Al Fateh'i 5-0 mağlup etti. Karşılaşma öncesi ekrana getirilen Al Fateh soyunma odasının oldukça özensiz görüntüsü gündem oldu.

SOYUNMA ODASI DÖKÜLÜYOR

Birçok dünya yıldızını ülkeye getiren Suudi Arabistan'da bazı takımların tesis anlamında hiçbir yatırım yapmaması büyük eleştiri konusu. Son olarak Al Nassr ile karşılaşan Al Fateh'in soyunma odasının oldukça bakımsız ve özensiz görüntü herkesi şaşırttı.