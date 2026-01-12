Haberler

Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü

Transfer olduğu Tottenham'da aradığını bulamayan ve takımdan ayrılmak isteyen Mathys Tel'e Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu öne sürüldü.

  • Mathys Tel, Tottenham'dan ayrılmak istiyor.
  • Galatasaray ve Fenerbahçe, Mathys Tel'in transferi için devreye girdi.
  • Tottenham, Mathys Tel'i kiralık olarak göndermeyi değerlendiriyor.

Sezon başında Bayern Münih'ten İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'a transfer olan 20 yaşındaki golcü futbolcu Mathys Tel, Ada'da umduğunu bulamadı. 35 milyon euro bonservisle transfer edilen Fransız oyuncu, Tottenham'dan ayrılmak istiyor. Bu doğrultuda İngiliz basınından çarpıcı bir iddia geldi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE TEL'İN PEŞİNDE

The Guardian'da yer alan habere göre; Tottenham'a takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildiren Tel için Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe devreye girdi. İki takımın da genç yıldızla ilgilendiği, transferde fırsat kovaladıkları belirtildi.

Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü

TOTTENHAM KİRALAYABİLİR

Haberde, İngiliz ekibinin oyuncusunun bonservisle ayrılığına sıcak bakmadığı ancak uygun şartların oluşması halinde kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verebileceği dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Takımıyla bu sezon 19 maçta sahaya çıkan Mathys Tel, rakip kalelere 3 gol attı. Piyasa değeri 30 milyon euro olan oyuncunun İngiliz ekibi ile sözleşmesi 2031 yılına dek devam ediyor.

İbrahim Çelik
