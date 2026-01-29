Haberler

Transferde büyük bomba! Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı

Transferde büyük bomba! Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı
Güncelleme:
Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek adına Atalanta forması giyen Ademola Lookman için yeni bir girişimde bulundu. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Lookman transferi için Atalanta cephesiyle yeniden temas kurdu.

FENERBAHÇE'DEN LOOKMAN İÇİN YENİ HAMLE

Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken Ademola Lookman dosyasını yeniden açtı. Sarı-lacivertli ekip, Atalanta'da forma giyen Nijeryalı futbolcu için bu saatlerde yeni bir girişimde bulundu.

Dİ MARZIO DUYURDU

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Ademola Lookman transferi için Atalanta cephesiyle yeniden temas kurarak şartları yokladı. Görüşmelerin henüz ilk aşamada olduğu belirtildi.

TRANSFER GÜNDEMİNDE ÜST SIRADA

Daha önce de adı Fenerbahçe ile anılan Lookman'ın durumu yakından takip edilirken, sarı-lacivertli yönetimin mali şartlara göre süreci hızlandırabileceği ifade ediliyor.

