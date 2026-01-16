Transfer videosu bomba! Kasımpaşa Cenk Tosun'u açıkladı

Kasımpaşa, Fenerbahçe'den ayrılan Cenk Tosun'u transfer ettiğini duyurdu. Lacivert-beyazlı kulübün deneyimli forvet için hazırladığı transfer videosu da sosyal medyada gündem oldu.

KASIMPAŞA TRANSFERİ DUYURDU

Kasımpaşa, Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, transfer duyurusuyla birlikte hazırladığı videoyu da paylaştı ve içerik kısa sürede taraftarların ilgisini çekti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Cenk Tosun bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maçta süre aldı ve 1 asist üretti. Tecrübeli forvet, sarı-lacivertli takımdaki ilk sezonunda ise 22 karşılaşmada oynadı; 2 gol atıp 1 asist yaptı.

KADRO DIŞI KARARI 12 EKİM 2025'TE GELMİŞTİ

Fenerbahçe, 12 Ekim 2025'te yaptığı açıklamayla Cenk Tosun'u alınan karar doğrultusunda kadro dışı bıraktığını duyurmuştu.

KARİYERİNDE AVRUPA VE TÜRKİYE DURAĞI

Profesyonel kariyerine Eintracht Frankfurt'ta başlayan Cenk Tosun, Türkiye'de Gaziantepspor ve Beşiktaş formaları giydi. Yurt dışında ise Everton ve Crystal Palace'ta oynadı.