Transfer olacak mı? Hakan'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı

Transfer olacak mı? Hakan'ın Ali Koç'a ne söylediği ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Inter'de oynayan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi gündemde. Oyuncunun sarı-lacivertlilere sıcak baktığı ve yönetimin Inter ve Hakan'la görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi. Hakan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a "Fenerbahçe'ye karşı bir ön yargım yok ve asla da olamaz. Şartlar oluşursa Fenerbahçe formasını da giyerim. Gelmeyi isterim" dediği ortaya çıktı.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ilgilendiği Inter'de oynayan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde önemli gelişmeler yaşandı.

ALİ KOÇ'A NE DEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ali Koç, milli oyuncuya durumunu ve şartlarını sordu, Hakan ise "Başkanım benim Fenerbahçe'ye karşı bir ön yargım yok ve asla da olamaz. Şartlar oluşursa Fenerbahçe formasını da giyerim. Gelmeyi isterim" dediği öğrenildi. Bu sözlerin ardından Fenerbahçe cephesinde transfer çalışmaları hızlandırıldı.

10 MİLYON EURO MAAŞ VE 3+1 YILLIK KONTRAT İSTİYOR

Inter'in 30 milyon euro bonservis talep ettiği Hakan'ın Fenerbahçe'den maaş olarak 10 milyon euro ve 3+1 yıllık kontrat istediği de gelen haberler arasında. Fenerbahçe, bonservisin ilk etapta 20 milyon euroya inmesini, Hakan'ın da 7.5 milyon euroya düşmesini bekliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Türkiye'nin köklü iki tekstil devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin köklü tekstil devleri konkordato ilan etti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Çok duygulandım bir Fenerbahçeli olarak.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var

Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.