Haberler

Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Tottenham'dan ilgilendiği Randal Kolo Muani ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Tottenham, Fransız golcü futbolcuyu takımdan göndermeme kararı aldı.

  • Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Randal Kolo Muani için transfer girişiminde bulundu.
  • Tottenham, 27 yaşındaki Randal Kolo Muani'yi takımdan göndermeme kararı aldı.
  • Randal Kolo Muani, bu sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 23 maçta 2 gol ve 3 asist yaptı.

Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve golcü arayışlarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

KOLO MUANI HEDEFTEYDİ

Fenerbahçe'de son dönemde gündeme gelen isimlerden biri de Tottenham forması giyen Randal Kolo Muani oldu. Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncu için harekete geçti.

TOTTENHAM OYUNCUSUNU BIRAKMIYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Fransız golcü ile ilgilenerek yıldız isim için önemli bir yatırım olarak yapmak istedi. Ancak şu anda bu transferin mümkün görünmediği ve Tottenham'ın, 27 yaşındaki futbolcuyu takımdan göndermeme kararı aldığı belirtildi. Haberde, transferin rafa kalktığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Tottenham formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta süre bulan Kolo Muani, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Tottenham, deneyimli oyuncuyu sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
