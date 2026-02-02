Haberler

Transfer iptal! Fred'i almaya paraları yetmedi

Transfer iptal! Fred'i almaya paraları yetmedi Haber Videosunu İzle
Transfer iptal! Fred'i almaya paraları yetmedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ajax, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'e kancayı takmıştı. Ancak, Hollanda Ligi ekibi Ajax, Fenerbahçe'nin 3.5 milyon euro'luk kiralama bedeli talep etmesi üzerine bu transferden vazgeçti.

  • Ajax, Fenerbahçe'nin 3.5 milyon euro kiralama bedeli talep etmesi üzerine Fred transferinden vazgeçti.
  • Ajax, Fenerbahçe'den eski oyuncusu Edson Alvarez'i de kadrosuna katamadı.
  • Fred, Fenerbahçe'de bu sezon 29 resmi maçta 1 gol ve 3 asist yaptı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliği koruyan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred için sıcak bir gelişme yaşandı.

AJAX, FRED'İ ALAMADI

Fred için devreye giren Hollanda Ligi ekibi Ajax, bu transferden vazgeçti. De Telegraf'ta yer alan habere göre; Ajax'ın 32 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ancak sarı-lacivertlilerin, 3.5 milyon euro'luk kiralama bedeli talep etmesiyle birlikte bu transferden vazgeçtiği belirtildi.

EDSON'DA DA BAŞARILI OLAMADILAR

Haberin devamında, Hollanda devinin Fenerbahçe'den eski oyuncusu Edson Alvarez'i de kadrosuna katmak istediği ancak bunda da başarılı olamadığı dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 29 resmi maça çıkan Fred, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi, şampiyonluk beklerken kümeye gidiyorlar

Süper Lig'in yıldızlarını transfer etmek de yetmedi
10 kişi öldüğü kazada kahreden '4 gün' detayı! Aileler morg önünde fenalık geçirdi

10 kişinin öldüğü olayda "4 gün" detayı! Aileler fenalık geçirdi
Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı

Aracını vinçle havaya kaldırdı, üzerinde yazanı gören bir daha baktı
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Aylardır ortada yok! Olay adam Singo'dan beklenen açıklama geldi

Aylardır ortada yok! Olay adamdan beklenen açıklama geldi
Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi

Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi