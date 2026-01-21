Haberler

Transfer için İstanbul'dalar! Fenerbahçe'de sürpriz veda

Transfer için İstanbul'dalar! Fenerbahçe'de sürpriz veda Haber Videosunu İzle
Transfer için İstanbul'dalar! Fenerbahçe'de sürpriz veda
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollanda Ligi ekibi Ajax, Fenerbahçe'de forma giyen eski oyuncusu Edson Alvarez'i kadrosuna katmak istiyor. Hollanda temsilcisinin sportif direktörü Marijn Beuker, transfer için İstanbul'a geldi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında West Ham United'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Edson Alvarez ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ESKİ OYUNCUSUNU İSTİYORLAR

Hollanda Ligi ekibi Ajax, eski oyuncusu Edson Alvarez'i yeniden kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Meksikalı orta saha oyuncusu için harekete geçildi.

AJAX, EDSON İÇİN İSTANBUL'DA

De Telegraaf'ta yer alan habere göre; Ajax'ın sportif direktörü Marijn Beuker, Edson Alvarez'in transferi için bugün İstanbul'a geldi. Beuker'in, Meksikalı futbolcunun temsilcisiyle görüşme yaptığı belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe'de 14 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest

Gözaltındaki ünlü Youtuber ile ilgili karar verildi
Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık

"Onunla övünmeyi bıraksın, çünkü biz yaptık"
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest

Gözaltındaki ünlü Youtuber ile ilgili karar verildi
Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom'da transfer iptal

Dev maçta açıklandı: Cimbom'da transfer iptal
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"