Transfer duyurusunda Rafa Silva detayı! Beşiktaş, Joao Mario'yu kadrosuna kattı

Beşiktaş, anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Benfica forması giyen Joao Mario'yu kadrosuna kattı. Portekizli yıldız futbolcu, kendisini siyah-beyazlılara bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. 31 yaşındaki futbolcu takımda 18 numaralı formayı giyecek.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Joao Mario'nun satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

RAFA SİLVA VE GEDSONLU VİDEO İLE DUYURDULAR

Portekizli futbolcu için bir video paylaşan Beşiktaş, "Joao Mario giriş yaptı. Beşiktaş'a hoş geldin Mario" notunu düştüğü videoda Rafa Silva'nın asistiyle Gedson Fernandes'in UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano'ya attığı gol yer aldı. Mario, videonun sonunda ise uzun yıllar Benfica'da beraber forma giydiği Silva ve yine Portekiz ekibinin altyapısından yetişen Fernandes ile buluşuyor.

JOAO MARIO KİMDİR?

Joao Mario, 19 Ocak 1993 tarihinde Porto'da dünyaya geldi. Etkili sağ ayağı ve çabukluğuyla tanınan sol kanat oyuncusu 2016 yılında 35 milyon Euro piyasa değerine kadar ulaşmıştı. Porto altyapısında futbola başlayan oyuncu Sporting Lizbon, İnter, West Ham, Lokomotiv Moskova, Benfica gibi önemli takımlarda forma giydi. 2016-2017 sezonunda Sporting Lizbon takımından 44,78 milyon euroluk bonservis bedeliyle İnter'e transfer olan oyuncu ses getirmişti.

PORTEKİZ KARİYERİ RAKAMLARI

Benfica kariyerinde 149 maçta süre alan Portekizli oyuncu, 36 gol ve 26 asistlik katkı verdi. Sporting Lizbon'da ise 127 maçta oynayan Mario, 16 gol ve 20 asist üretti. Yıldız futbolcunun kariyerinde 441 maçı bulunurken 61 gol ve 84 asist yaptı. Joao Mario, geçtiğimiz sezon toplam 51 karşılaşmada süre alırken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi.