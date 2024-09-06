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TransAnatolia Rally Raid Yarışmacıları Karlıova'da Buluştu

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DÜNYANIN en büyük ve zorlu ralli-raid yarışlarından biri olan ve 31 Ağustos'ta Mersin'den start alan 14'üncü Uluslararası TransAnatolia Rally Raid yarışmacıları, organizasyonun 12'nci etabında Karlıova ilçesinde buluştu.

DÜNYANIN en büyük ve zorlu ralli-raid yarışlarından biri olan ve 31 Ağustos'ta Mersin'den start alan 14'üncü Uluslararası TransAnatolia Rally Raid yarışmacıları, organizasyonun 12'nci etabında Karlıova ilçesinde buluştu.

Doğa, macera ve sporu tek yarışta sporseverlere sunan ve bugüne kadar 27 farklı ülkeden binin üzerinde yarışmacının Türkiye'nin eşsiz coğrafyasında ağırlandığı TransAnatolia Rally Raid yarışçıları, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde buluştu. Bu yıl 14'üncsü düzenlenen ve 31 Ağustos'ta Mersin'den start alan TransAnatolia Rally Raid 2024'ün 7 Eylül'de Van'da sona erecek parkurundaki duraklarından biri de Bingöl'ün Karlıova ilçesi oldu. Son olarak Tunceli Ovacık'ta start alan yarışmacılar sırasıyla Kangallı, Pülümür, Yayladere, Körboğa. Arıcılar etaplarında toplam 291 kilometrelik parkurla günü 5 Eylül Perşembe akşamı Bingöl'de kamp alanında noktaladı. Yarışın 6'ncı gününde Bingöl'deki kamp alanında start alan yarışmacılar; Adaklı, Kaynakdüzü, Karlıova Hasanova (Şerefettin Dağı), Arakonak, Gevaş, ve Bağlama etaplarından geçerek, günü Van'da tamamlayacaklar. Sabahın erken saatlerinde ilçeye bağlı Boncukgöze köyü bölgesinde start alan yarışmacılar Hasanova köyü bölgesindeki Şerefettin Dağlarının zorlu parkuru aşan yarışmacılar Arakonakta buluştu. Düzenlenen yarışta güvenlik güçleri, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri hazır bulundu.

Bu yıl TransAnatolia'ya Türkiye, İsviçre, İtalya, Romanya, Birleşik Krallık, Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda, Japonya ve İspanya'dan yarışçılar katıldı. 7'si raid olmak üzere rally'de 36 motosiklet, 15'i raid olmak üzere rally'de 3 otomobil, 5 SSV ve 1 kamyondan oluşan 71 araç ve 91 yarışçı mücadele etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Karlıova Güncel Mersin Spor

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