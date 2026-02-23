Haberler

Trampolin cimnastikte İzmir'e iki madalya

Trampolin cimnastikte İzmir'e iki madalya
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmirli milli sporcular Sıla Karakuş ve Hüseyin Engin Yontucu, Bakü Dünya Kupası'nda elde ettikleri madalyalarla Türkiye'ye tarihi başarılar kazandırdı.

ARTİSTİK cimnastikte ilkleri başaran Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Adem Asil, Ahmet Önder gibi milli sporcularımızın yetiştiği İzmir, trambolin cimnastikte de uluslararası başarılarla gurur duydu. İzmirli milli sporcu Sıla Karakuş, Bakü Dünya Kupası senkron kategorisinde takım arkadaşı Havva Esin Ergün ile birlikte 44 bin 470 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu. Sıla, cimnastik kariyerini Göztepe'de sürdürüyor.

İzmirli milli sporcu Hüseyin Engin Yontucu da Trampolin Cimnastik Bakü Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanarak, Türkiye'ye bu branşta tarihindeki ilk Dünya Kupası madalyasını getirdi. Elde ettiği 59 bin 260 puanla bronz madalya kazanan milli sporcu, trampolin cimnastik branşında bu kategoride tarihte ilki başardı. Türkiye, organizasyonu İzmirli sporcuların başarılarıyla 2 madalyayla tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı

Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı

İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti

Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı

İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız

Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız