İngiltere'de düzenlenen Trambolin Jimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda 2. olan 14 yaşındaki Ada Kanat'ı makamında ağırlayan Çankırı Valisi M. Fırat Taşolar, Türkiye'ye kazandırdığı başarı için teşekkür etti.

Trambolin Jimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda 2. olan Ada Kanat Çankırı Valisi tarafından tebrik edildi

İngiltere'de düzenlenen Trambolin Jimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda 2. olan 14 yaşındaki Ada Kanat'ı makamında ağırlayan Çankırı Valisi M. Fırat Taşolar, Türkiye'ye kazandırdığı başarı için teşekkür etti.

İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen 'Trambolin Jimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda genç kadınlar senkron finalinde 44 bin 30 puan kazanan 14 yaşındaki Milli Sporcu Ada Kanat, dünya 2'incisi oldu. Memleketi Çankırı'ya dönen genç sporcu, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret etti. Vali Taşolar, Milli Sporcu Ada Kanat'ı Çankırı ve Türkiye'ye getirdiği başarı için tebrik etti. Vali Taşolar, genç sporcuya hediye takdim etti. - ÇANKIRI