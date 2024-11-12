Trakya Üniversitesi'nde Ayakta Kürek Sörfü Eğitimi Başladı

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Meriç Nehri'nde ayakta kürek sörfü eğitimi başlatıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kürek sporunda tek doğal parkuru olan nehirde yeni spor dalları da yaygınlaşıyor.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar'ın yürütücülüğünde ve Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (TÜBAP) desteğiyle Ayakta Kürek Sörfü Projesi hayata geçirildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, proje kapsamında nehirde yapılan uygulamalı eğitimleri izledi.

Meriç Nehri'nin daha canlı ve aktif bir nokta haline gelmesi amacıyla hayata geçirilen projede üniversite halk iş birliğiyle sportif yaşamın ön plana çıkarılması hedefleniyor.