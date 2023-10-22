Trafik Başkanı Ayhan, araçlara yönelik denetime katıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, Konya'da yük taşıyan araçlara yönelik yapılan denetime katıldı. Büyük araçların denetlenme konusunda farklı bir özen gösterdiklerinin altını çizen Trafik Başkanı Ayhan, 'Can ve mal güvenliğini korumak için tüm denetimlerle ilgili önlemleri üst seviyede alıyoruz' dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, Konya'da yük taşıyan araçlara yönelik yapılan denetime katıldı. Büyük araçların denetlenme konusunda farklı bir özen gösterdiklerinin altını çizen Trafik Başkanı Ayhan, "Can ve mal güvenliğini korumak için tüm denetimlerle ilgili önlemleri üst seviyede alıyoruz" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, Konya-Adana Karayolu'ndaki trafik kontrol noktasını İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile ziyaret etti. Özellikle kamyon, çekici ve tanker gibi büyük araçlara yönelik gerçekleştirilen kontrolleri denetleyen Trafik Başkan Ayhan, görevli personel ile görüştükten sonra kural ihlali yapan sürücülere uyarılarda bulundu.

"Can ve mal güvenliğini korumak için tüm denetimlerle ilgili önlemleri üst seviyede alıyoruz"

Ölümlü ve ağır yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması amacıyla yüksek hacimli araçlara yönelik düzenli denetim gerçekleştirildiğini belirten Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, "Tüm Türkiye'de yaptığımız yolcu ve yük taşıyan araç denetimleri için geldik bugün. Konya'ya denetim yapan ekiplerimizi yerinde gördük. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü olarak yollarda insanlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için tüm denetimlerle ilgili tüm önlemleri üst seviyede alıyoruz. Bu alanda özellikle araç durdurarak, seyir halinde ve helikopter ve dronlarla denetimler yapıyoruz. Özellikle yük ve yolcu taşıyan araçlarda denetim daha fazla önem arz ediyor. Yolcu taşıyan araçların çok sayıda vatandaşı aynı anda taşıması, yük taşıyan araçların ise kütlelerin büyük olması nedeniyle çarpışmalarda çok daha güç aktararak vatandaşların ölüm ve yaralanmasına sebep olması nedeniyle denetlenmesi özel olan araçlardır. Bu nedenle ayrı bir önem veriyoruz. Tüm Türkiye'de hem aynı anda hem de yerelde ayrı ayrı denetimler gerçekleştiriyoruz. Trafik kuralları bildiğiz gibi denenmiş ve sonuçları ortaya çıkmış kurallar. Lütfen sevdiklerinizin gözünü yollarda bırakmayın. Trafik kurallarına uyalım" dedi.

"Trafik denetimlerimiz aralıksız devam edecek"

Can ve mal kaybını önlemek için uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirten İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, "İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz taşralarda 81 illerde bu konuda alarma geçmiş durumda. Gereken tüm önlemleri alacağız. Can ve mal kaybını önlemek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bizim halkımızdan özellikle trafikte seyir halinde olan tüm sürücülerimizden denenmiş trafik kurallarına mutlaka uymalarını rica ediyoruz. Bu anlamdaki trafik denetimlerimiz aralıksız devam edecek" şeklinde konuştu.

Konya'dan Antalya'ya giden sürücü Mehmet Aydın, "Gerekli olduğunu düşünüyorum. En çok zorlandığımız nokta ise lambası yanmayan araçlar, sıkıntılı araçlar, alkollü sürücüler, bu denetimlerin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu uygulamalar bizim kötülüğümüz için değil, bizim iyiliğimiz için. Herkes kurallara uysun uymayanlarda cezasını çeksin" diye konuştu.

Uygulama kontrol noktasında durdurulan diğer sürücüler ise kural ihlallerinin azalması için bu tür uygulamaların aralıksız yapılmasının gerektiğini ifade etti. - KONYA