Trabzonsporlular üzülecek! Muçi'den kötü haber
Kocaeli deplasmanında son dakikada attığı golle Trabzonspor'a galibiyeti getiren Ernest Muçi, gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.
- Trabzonspor'un Ernest Muçi, Kocaelispor maçında 90+1. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
- Ernest Muçi, Kocaelispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek haftaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
- Ernest Muçi, son 6 maçta 8 gol atıp 2 asist yaparak toplam 10 gole katkı sağladı.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında zirve takibini sürdüren Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi.
MUÇI'DEN HAYAT VEREN GOL
Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol uzatma anlarında Ernest Muçi'den geldi. Mücadelenin 90+1. dakikasında Zubkov'un pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Muçi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü atan Muçi, mücadelenin 77. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yıldız isim, gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.
SON6 MAÇTA 10 GOLE KATKI YAPTI
Son 6 maçta 8 gole ulaşan 24 yaşındaki Arnavut futbolcu, ayrıca takımı adına 2 golün de asistini yapmayı başardı.