Trabzonsporlular, depremzedeler için gişelere koştu

Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Trabzonspor, Basel maçı gelirlerini Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara bağışlaması üzerine taraftarlar bilet gişelerine koştu. Kar ve soğuğa rağmen bordo-mavili taraftarlar, gişeler önünde kuyruk oluşturdu.

Trabzonspor, bilet gelirlerinin depremzedelere bağışlanacağı UEFA Konferans Ligi'ndeki Basel maçının biletlerini bugün satışa çıkardı. Depremin ilk gününden bu yana afetzedelere destek veren bordo mavili kulübün taraftarları, depremzedelere destek olabilmek için gişelere koştu. Kentte etkili olan kar yağışına rağmen gişe önünde kuyruklar oluşturan taraftarlar, bilet alabilmek için sıra bekledi. Kombine bilet sahibi olan taraftarlar da depremzedeler yararına oynanacak Basel maçında afetzedelere katkıda bulunabilmek için yeniden bilet satın aldı.

Öte yandan, bordo-mavili ekibin takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın yer aldığı bir videoyu paylaşan Trabzonspor, tüm takım taraftarlarına Basel maçına gelmeleri için çağrıda bulundu. Tüm takım taraftarlarına seslenen Uğurcan Çakır, "UEFA Konferans Ligi'nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksızın bütün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz" dedi.