Trabzonsporlu Umut Bozok: 'Şampiyonluktan sonra çok zor bir dönem yaşıyoruz'

Trabzonsporlu futbolcu Umut Bozok, "Futbol dünyasında takım iyi gitmeyince bireysel bakıyoruz, bütün oyuncular daha iyi olabilir, ben de katılıyorum buna. Şampiyonluktan sonra çok zor bir dönem yaşıyoruz. Bütün takımlar böyle durumlar yaşayabiliyor. Hedefimiz tabii ki daha iyi olmak" dedi.

Trabzonspor'un MKE Ankaragücü maçında 2 gol atan Umut Bozok, Süper Lig'in 34'üncü haftasında İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe maçı hazırlıkları öncesi açıklamalarda bulundu. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan idman öncesinde konuşan Umut Bozok, bu senenin zor olduğunu ve gelecek sezon daha iyi olması için gayret ettiklerini belirtti. Trabzonspor'a gelirken takımla bir kere daha şampiyonluk yaşamak istediğini aktaran Umut Bozok, "Ben aslında kariyerimde hiç şampiyonluk yaşamadım. Bu duyguyu yaşamak istedim. Bu sene maalesef olmadı. Bireysel olarak geçen sene 20 gol attım, 8 tane asist yaptım. Daha fazla oynamak istiyordum aslında ama maalesef olmadı. Yapacak bir şey çok, çalışmaya devam. Bu sene takım olarak ve bireysel olarak zor oldu. Bu sene benim ve herkes için zor geçti. İnşallah seneye takım olarak da bireysel olarak da daha iyi oluruz. Son dönemlerde böyle üst üste 2 maç oynamadım. Herhangi bir futbolcu için temposuz oynamak zor bir şey. 2-3 haftadır yeni hocamızla birlikte çalışıyoruz, 3 haftadır 2 kez ilk 11 başladım, 1 kere 30 dakika oynadım. Yavaş yavaş tempo yakaladım. Allah'a şükür 2 gol attım. Benim için çok önemli bir şey. Geçen sene 15 maç üst üste ilk 11 oynadım, 90 dakika oynadım. Futbolcu için böyle üst üste maç oynamak çok önemli. Bu sene fazla şans bulamadım maalesef, moral ve fiziksel durum için zor bir şey ama çalışmaya devam, pes etmek yok. Bu sene benim için çok çok zor oldu ama büyük takıma geldim, hedeflerim değişti. Takım olarak hedefler de değişti. Her sene yeni şeyler öğrenmeye başlıyorum, bu sene de böyle bir şey oldu. İnşallah seneye takım olarak da bireysel olarak da daha iyi oluruz. Ama geçen seneyle aynı Umut Bozok var burada, hiçbir şey değişmedi bence" dedi.

Bozok, Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini de söyleyerek, "Fenerbahçe maçı bizim için, camia için önemli bir maç. Tabii ki benim için özel bir maç. Fenerbahçe maçında hiç gol atmadım, bu maçı da inşallah en iyi şekilde değerlendiririz. Zor bir maç, çok iyi bir takım, çok iyi bir takip. Ligin en iyi takımlarından biri. Taraftarımız için, camia için en iyi şekilde oynamamız lazım. Kadıköy'de yüzde 100 kazanmamız lazım. Taraftarımız için bu zor sezonda, onlara bir hediye veririz inşallah" dedi.