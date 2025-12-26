Haberler

Trabzonspor'dan Stefan Savic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, defans oyuncusu Stefan Savic'in sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edildiğini duyurdu. Savic'in tedavisine başlandığı bildirildi.

Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic'in sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edildiği bildirildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde defans oyuncusu Stefan Savic'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beşir, açıklamasında, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 17. haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Futbolda deprem büyüyor! Onlarca isim arasında Süper Lig hakemi de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da gizli oryantal dans dersleri gündem oldu

Görüntüler, şeriatla yönetilen o ülkeden
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Suudi Arabistan'da gizli oryantal dans dersleri gündem oldu

Görüntüler, şeriatla yönetilen o ülkeden
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya'da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia

Yer: Konya! Videodaki kadın memurla ilgili vahim bir iddia var