Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum

Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
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Trabzonsporlu futbolcu Danylo Sikan, Fatih Tekke hakkında açıklamalarda bulundu. Sikan yaptığı açıklamada Tekke'ye tepki göstererek, '' Her maç öncesi %100 hazır olmama rağmen neden oynatılmadığımı bilemiyorum. Fatih Tekke'nin oyuncu tercihlerini anlamadım." dedi.

Süper Lig devi Trabzonsporlu futbolcu Danylo Sikan, Igor Tsyganik'in YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Sikan, teknik direktörü Fatih Tekke ile ilgili çarpıcı konuştu.

"3-4 FARKLI YERDE OYNADIM"

Şenol Güneş dönemiyle ilgili konuşan Sikan, "Şenol hoca beni 3-4 farklı yerde oynattı ama kendi mevkimde oynamadım." dedi.

"OYUNCU TERCİHLERİNİ ANLAMIYORUM''

" Trabzonspor'daki oyna sürenden memnun musun?" sorusuna cevap veren Sikan, "Şu anda hayır. Her maç öncesi %100 hazır olmama rağmen neden oynatılmadığımı bilemiyorum. Fatih Tekke'nin oyuncu tercihlerini anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

"KİMSE NEDENİNİ BİLMİYOR"

Teknik direktör Fatih Tekke ile ilgili konuşmaya devam eden Danylo Sikan, "Sadece onu biraz kafa karıştırıcı buluyorum. Bunu daha önce menajerimle konuştum kimse nedenini bilmiyor gibi görünüyor." sözlerini sarf etti.

"İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUM"

Teknik direktörle konuşmayı denediniz mi? sorusunu ise 24 yaşındaki futbolcu şu şekilde cevapladı:

"Ben şahsen bu konuşmaya yaklaşmadım. Teknik direktörle bu konu hakkında tartışmaya başlamaya alışkın değilim. Sadece antrenman yapmaya ve ilerlemeye devam ediyorum. Shakhtar'daki zamanımda benzer durumlar yaşadım. Alıştım. Bunun üzerinde durmaya gerek olmadığını anlıyorum. Sadece antrenman yapmaya devam etmem ve alınganlık göstermemem gerekiyor."

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla 18 maçta sahaya çıkan Ukraynalı oyuncu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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