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Trabzonsporlu Salah, Galatasaray'a 3 gol atarak gol krallığında zirveye yerleşti

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Trabzonsporlu Salah, Galatasaray'a 3 gol atarak gol krallığında zirveye yerleşti
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Trabzonspor'a sezon başında katılan Mohamed Salah, Süper Lig'de 6 maçta 7 gol atarak gol krallığında Gift Orban ile zirveyi paylaşıyor. Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği maçta 3 gol ve 1 asist yapan Salah, takımının 4 golüne doğrudan katkı verdi.

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mohamed Salah, Süper Lig'de sergilediği performansla gol krallığı yarışının zirvesine yerleşti. Mısırlı yıldız, bordo-mavili formayla ligde çıktığı 6 maçta 7 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, milli araya moralli girerken, karşılaşmaya Mohamed Salah damga vurdu. Mısırlı futbolcu, mücadelede 3 gol atıp 1 asist yaparak takımının 4 golüne de doğrudan katkı sağladı.

Gol krallığında zirveyi paylaşıyor

Süper Lig'de sezonun ilk 6 haftasında gol krallığı yarışında Mohamed Salah ve Amedspor forması giyen Gift Orban öne çıktı. İki futbolcu da 7'şer golle zirveyi paylaşırken, Salah bu gollere 481 dakikada ulaştı. Mısırlı yıldız, maç başına 1.17 gol ortalamasıyla mücadele ediyor.

Salah ve Orban'ın ardından Vedat Muriqi, Victor Osimhen ve Eldor Shomurodov 6'şar golle sıralamada yer alırken, Beşiktaş'ın yeni golcüsü Dusan Vlahovic ise 5 gol kaydetti.

İlk derbisinde 4 gole doğrudan katkı

Trabzonspor formasıyla ilk Süper Lig derbisine Galatasaray karşısında çıkan 34 yaşındaki Salah, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyetin başrolünde yer aldı. Tecrübeli futbolcu, böylece kariyerinin ilk Süper Lig derbisinde takımının attığı 4 gole de doğrudan katkı sağladı.

Trabzonspor'un gol yükünü taşıyor

Sezonun ilk bölümünde bordo-mavili takımın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Salah, takımının ligde attığı 13 golün 7'sine imza attı. Mısırlı futbolcu, forma giydiği 6 maçın 4'ünde gol sevinci yaşarken, Trabzonspor'un ligde elde ettiği 10 puanın 9'una doğrudan katkı verdi.

Bordo-mavili takımda Onuachu ve Saviolo 2'şer gol kaydederken, Muçi ve Dju da 1'er kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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