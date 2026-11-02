Trabzonsporlu Onana, 10 haftada yüzde 87.5 kurtarışla zirveye yerleşti.

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Trabzonspor'un Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, Trendyol Süper Lig'in ilk 10 haftasında sergilediği performansla kaleciler arasında zirveye yerleşti. Yüzde 87.5'lik kurtarış oranına ulaşan Onana; Ederson, Nübel ve Uğurcan Çakır gibi önemli file bekçilerini geride bıraktı.

Trabzonspor'un, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'dan iki sezondur kiraladığı Andre Onana, bordo-mavili forma ile Trendyol Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla kalesinde devleşti. Kamerunlu kaleci, bordo-mavili formayla çıktığı ilk 10 lig maçının tamamında forma giyerek istikrarıyla kaleyi bırakmadı. Tecrübeli file bekçisi, yüzde 87.5'lik kurtarış oranıyla da kaleciler arasında en iyi performansı ortaya koyarak ilk sırada yer aldı.

10 maçın 5'inde kalesini gole kapattı

Onana; Kasımpaşa, Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler, Gençlerbirliği, Konyaspor, Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında Trabzonspor'un kalesini korudu. Bu süreçte 5 maçta rakiplerine gol izni vermeyen deneyimli eldiven, özellikle Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki performansıyla öne çıktı.

Galatasaray ve Beşiktaş'a kalesini kapattı.

Trabzonspor'un sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0, Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0, Beşiktaş ve Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda ağlarında gol görmeyen Onana, bordo-mavili takımın galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Kamerunlu kaleci, lig müsabakalarının tamamında görev alan file bekçileri arasında da en çok kalesini gole kapatan isim oldu.

Ederson yakın takipte, Uğurcan düşüşte

Süper Lig'de 10 karşılaşmada 900 dakika görev yapan Kamerunlu eldiven, kalesinde 8 gol görürken, 5 mücadelede de rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, 9 maçta 5 kez kalesini gole kapatırken, 8 gole engel olamadı.

Kamerunlu kaleci, performansıyla Ederson ve Uğurcan Çakır gibi önemli file bekçilerinin yanı sıra Nübel'i de geride bırakarak Süper Lig'in ilk bölümüne damga vurdu. Onana'nın yakaladığı yüksek kurtarış yüzdesi, Trabzonspor'un kalesindeki güven veren performansın da göstergesi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı