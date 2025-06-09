Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu! İşte Trabzonspor'u bekleyen gelir

Trabzonspor'un geride bıraktığımız sezonun başında kadrosuna kattığı Pedro Malheiro, başarılı bir sezon geçirmesinin ardından Karadeniz ekibinden ayrılıyor.

MALHEIRO DUBAİ YOLCUSU

61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor, Pedro Malheiro'yu 7 milyon Euro + 1.5 milyon Euro bonusa karşılığında bir bedelle Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekibi Al Wasl'a sattı. Haberde, her iki takımın transferde anlaşma sağladığı belirtildi. Anlaşmada ayrıca Malheiro'nun bir sonraki satışından da %15 pay maddesi olduğu belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Süper Lig'de forma giydiği 33 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak 2 bin 922 dakika süre alan Malheiro, attığı 6 gol ve yaptığı 5 asistle, takımın hücum gücüne önemli destek verdi.