Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu! İşte Trabzonspor'u bekleyen gelir

Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu! İşte Trabzonspor'u bekleyen gelir
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Al Wasl, Trabzonspor forması giyen Pedro Malheiro'yu 7 milyon euro + 1.5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan %15 pay karşılığında kadrosuna kattı.

Trabzonspor'un geride bıraktığımız sezonun başında kadrosuna kattığı Pedro Malheiro, başarılı bir sezon geçirmesinin ardından Karadeniz ekibinden ayrılıyor.

MALHEIRO DUBAİ YOLCUSU

61 Saat'in haberine göre; Trabzonspor, Pedro Malheiro'yu 7 milyon Euro + 1.5 milyon Euro bonusa karşılığında bir bedelle Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekibi Al Wasl'a sattı. Haberde, her iki takımın transferde anlaşma sağladığı belirtildi. Anlaşmada ayrıca Malheiro'nun bir sonraki satışından da %15 pay maddesi olduğu belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Süper Lig'de forma giydiği 33 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak 2 bin 922 dakika süre alan Malheiro, attığı 6 gol ve yaptığı 5 asistle, takımın hücum gücüne önemli destek verdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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