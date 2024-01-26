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Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen'in sakatlığı açıklandı

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Trabzonspor'un Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Hüseyin Türkmen'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlık yaşayan bordo-mavili futbolcu Hüseyin Türkmen'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor Kulübü'nün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'in yaptığı açıklamada "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayenesinde sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun en kısa sürede Acıbadem Maslak Hastanesi'nde operasyonu planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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