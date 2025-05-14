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Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması ve Galatasaray itirafı

Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması ve Galatasaray itirafı
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Trabzonsporlu futbolcu Batista Mendy, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız basınına konuşan yıldız oyuncu, takımdan ayrılmayı düşündüğünü dile getirerek, ''Bu yaz kulübümü de memnun edecek bir teklif gelmesi halinde Trabzonspor'dan ayrılmayı umuyorum." ifadelerini kullandı. Mendy ayrıca, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın da kendisini istediğini itiraf etti.

Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'da Fransız futbolcusu Batista Mendy'nin maç öncesi Fransız basınına açıklamaları gündem oldu. L'Equipe gazetesine açıklamalarda bulunan Mendy, gelecek sezon Trabzonspor'dan ayrılmayı düşündüğünü dile getirdi.

''TÜRKİYE'YE GİTMEKTEN PİŞMAN DEĞİLİM''

25 yaşındaki futbolcu, Türkiye'ye gelmekten pişman olmadığını dile getirerek, "Türkiye'ye gitmekten gerçekten pişman değilim. Teknik yönümü geliştirdim. Oyun anlayışımı ve performans istikrarımı artırdım. Daha önce düellolarda çok iyi olduğum söylenirdi. Bu konuda çok geliştim." dedi.

''GALATASARAY İLGİLENMİŞTİ''

Geçtiğimiz sezon kendisine olan transfer ilgisinden bahseden Mendy, Galatasaray başta olmak üzere birçok takımın kendisini istediğini belirterek, " Trabzonspor'a transfer olurken kendime iki yıl boyunca Trabzon'da kalma ve ardından büyük liglere transfer olma hedefi koymuştum. Artık zamanın geldiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yaz Crystal Palace, Torino ve Galatasaray, ara transfer döneminde de Rennes gibi kulüpler benimle ilgilenmişti ancak Trabzonspor ile anlaşamadılar.'' şeklinde konuştu.

''TRABZONSPOR'DAN AYRILMAYI UMUYORUM''

Gelecek sezon planları hakkında da konuşan yıldız orta saha ayrılık sinyali vererek, ''Bu yaz kulübümü de memnun edecek bir teklif gelmesi halinde Trabzonspor'dan ayrılmayı umuyorum." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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