Trabzonspor, Zubkov'un yıldızlaştığı maçta Antalyaspor'u devirdi

Trabzonspor, Zubkov'un yıldızlaştığı maçta Antalyaspor'u devirdi
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililerde Oleksandr Zubkov, 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-0'lık skorla kazandı.

ZUBKOV YILDIZLAŞTI, TRABZONSPOR KAZANDI

Mücadelenin ilk yarısında eşitlik bozulmazken Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Oleksandr Zubkov ve 57. dakikada John Lundstram kaydetti. Lundstram'ın golünde asisti Zubkov yaptı ve iki golde de pay sahibi oldu.

SEZONU YEDİNCİ SIRADA NOKTALADI

Bu sonuçla birlikte 4 maçlık galibiyet hasreti son bulan Fatih Tekke'nin yönettiği Bordo-Mavililer, 51 puana ulaşarak sezonu 7. sırada noktaladı. Son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen Emre Belözoğlu'nun ekibi Antalyaspor ise 44 puanda kaldı ve 14 sırada yer aldı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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