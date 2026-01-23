Haberler

Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı

Güncelleme:
Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek ikinci yarıya galibiyetle devam etti. Onuachu ve Zubkov'un golleriyle kazanan bordo mavililer puanını 41'e yükseltti.

  • Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
  • Trabzonspor, ligdeki puanını 41'e yükseltti.
  • Kasımpaşa, ligde 16 puanda kaldı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 51'inci dakikada Onuachu ile golü buldu.Golden sonra baskısını artıran Kasımpaşa, 61'inci dakikadaDiabate ile eşitliği sağladı.

84'üncü dakikada Trabzonspor aradığı golü Zubkov'un aşırtma vuruşuyla buldu. Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğe ile sona erdi.

TRABZONSPOR ZİRVEDEN KOPMADI

Bordo-mavililer, ligin ikinci yarısında 2'de 2 yaparak puanını 41'e yükseltti. Konuk ekip ise 16 puanda kaldı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

